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23 ноября, 20:48

Абаскаль взял на себя ответственность за неудачные замены: «Это моя ошибка»

Абаскаль взял на себя ответственность за неудачные замены в матче «Спартака» с «Крыльями»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения в матче пятого тура пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2) признался, что виноват в неудачных заменах по ходу встречи.

«Я несу ответственность за все замены на поле, в первую очередь. Чернов почувствовал небольшую боль. Особенно в такой игре мы не могли им рисковать. Ведь это была физическая игра, энергозатратная. По поводу второй замены: идея была взять контроль над игрой. Рассказов больше игрок для того, чтобы дать глубины. Денисов и Пруцев больше игроки для владения мячом. К сожалению, мы пропустили гол, по второму голу что тут скажешь. Игроки должны быть готовы входить в такие игры, помочь команде. В любом случае это моя ошибка, ответственность. Это тест на зрелость. Эта игра позволит расти и психологически. Нужно понимать, что уже через четыре дня мы должны снова встать на ноги, сыграть с высоко поднятой головой», — сказал Абаскаль.

«Спартак» потерпел первое поражение в группе и с 12 очками продолжает возглавлять таблицу. Далее идут «Крылья Советов» (9), петербургский «Зенит» (9) и воронежский «Факел» (0).

С первого и второго мест в группе команды выйдут в плей-офф пути РПЛ, с третьего — в плей-офф пути регионов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
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32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

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1.59
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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