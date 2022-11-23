Абаскаль заявил, что «Спартак» не прошел тест на зрелость после поражения в Самаре

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2).

«По этому матчу все просто. Это был тест на зрелость, который мы не прошли. Игра, которая должна была закончиться по-другому. Во втором тайме у нас было преимущество. Мы должны были использовать его совершенно иначе.

Ту ошибку, которую мы допустили при первом пропущенном голе, на мой взгляд, мы могли избежать. Необязательная ошибка. Маслов находится вне поля, мы прессинговали вратаря. В такой ситуации нужно было действовать иначе.

После пропущенного гола бы должны были играть по-другому. Нам не хватило зрелости. Это урок на будущее, который мы обязательно извлечем. Сегодня могла быть выполнена цель пройти в плей-офф с первого места. К сожалению, нам этого сделать не удалось. Нужно работать, прибавлять зрелости. Через 4 дня у нас следующая игра», — сказал тренер.

«Спартак» потерпел первое поражение в группе и с 12 очками продолжает возглавлять таблицу. Далее идут «Крылья Советов» (9), петербургский «Зенит» (9) и воронежский «Факел» (0).

С первого и второго мест в группе команды выйдут в плей-офф пути РПЛ, с третьего — в плей-офф пути регионов.