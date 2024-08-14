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Сегодня, 21:51

Файзуллаев — о результативности Дивеева: «Есть мотивация забить больше, чем Игорь»

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал результативность защитника команды Игоря Дивеева.

— Результативность Игоря Дивеева пугает игроков атаки?

— Нет. Если игрок забивает, то команде хорошо. Не важно, кто забивает, главное — выигрывать матчи.

— Есть мотивация забить больше, чем он?

— Конечно, есть. Я хочу забивать в каждом матче. Сейчас только вернулся в команду и потихоньку набираю форму. Надеюсь, скоро покажу свою лучшую игру и начну забивать и приносить команде больше пользы.

Дивеев забил 5 голов в 5 матчах текущего сезона. У Файзуллаева в этом сезоне 3 игры и ни одного результативного действия.

Футболисты ЦСКА празднуют гол Игоря Дивеева в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Дивеев забивает, Тороп — выручает ЦСКА в серии пенальти. Илич создал проблемы Николичу

Константин Передерий

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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