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Сегодня, 22:38

Абена: «Перешел в «Спартак» из-за тренера»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник московского «Спартака» Миенти Абена рассказал, почему решил переехать в Россию.

— Основной фактор — тренер. У нас были хорошие отношения. Когда со мной связались, я долго не думал. Конкуренция? Это абсолютно нормально. Это позволяет тебе расти. Я боец, у меня сильный дух, и я всегда иду вперед. Это мой стиль игры.

— Какая ваша цель здесь при отсутствии еврокубков?

— Если бы я думал об этом, меня бы здесь не было. Я приехал сюда ради тренера. Но ни чуть не пожалел о своем решении. Уже выучил слова «спасибо» и «хорошо», но я выучу больше и возможно буду общаться без переводчика.

— Вы взяли 14-й номер. Знаете, у кого он был до вас?

— Я всегда стараюсь взять этот номер, потому что это день рождения моего брата. Когда узнал, что это номер легендарного капитана, я был польщен. Ответственность? Дополнительной ответственности нет, потому что она и так всегда присутствует. Он оставил свой след, мы здесь, чтобы оставить свой.

— Что вы слушаете?

— Мне нравятся разные стили. Попробую послушать даже русский хип-хоп. Музыка Квинси Промеса? Я слушаю много его музыки. Мы же говорим на одном языке.

— Роллы — традиционная еда после матча?

— Я увидел в раздевалке и взял. Это первый раз. Про традицию говорить рано. (Смеется.)

В матче 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России футболист дебютировал за «Спартак». Красно-белы проиграли махачкалинскому «Динамо» — 0:1.

Дагестанский клуб (6 очков) возглавил таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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