Адвокат Добровинский о драке футболистов «Зенита» и «Спартака»: «Видимо, легионеры максимально освоились в России»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский отреагировал на инцидент, который произошел в конце матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«А кто-нибудь обратил внимание, что в драке принимали участие легионеры — видимо, они максимально освоились в России. Интересно то, что их выход из команды дорогого стоит, ведь продолжая карьеру в России, и выигрывая кубки и трофеи, они могут неплохо заработать. А сейчас большой вопрос, как будет решена их судьба после сегодняшнего инцидента», — написал Добровинский в Telegram-канале.

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.