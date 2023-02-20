Агент Бальде высказался о готовности форварда к матчу Кубка России с «Локомотивом»

Агент 27-летнего сенегальского форварда «Спартака» Кейта Бальде Фредерико Пасторелло высказался о готовности футболиста сыграть за команду в матче FONBET Кубка России против «Локомотива».

«Может ли температура -15 и снег как-то сказаться на игре и мотивации? Не думаю, что мороз и снег могут повлиять на игру Бальде. Он готов проявить себя и в таких погодных условиях», — приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.

«Спартак» проведет первый четвертьфинальный кубковый матч против «Локомотива» в Москве 22 февраля в 20:00 по московскому времени.

Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года, но провел лишь 38 минут в одном официальном матче. До декабря нападающий отбывал дисквалификацию по допинговому делу, а после готовился с командой на зимних сборах.