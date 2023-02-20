Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:19

Агент Бальде высказался о готовности форварда к матчу Кубка России с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент 27-летнего сенегальского форварда «Спартака» Кейта Бальде Фредерико Пасторелло высказался о готовности футболиста сыграть за команду в матче FONBET Кубка России против «Локомотива».

«Может ли температура -15 и снег как-то сказаться на игре и мотивации? Не думаю, что мороз и снег могут повлиять на игру Бальде. Он готов проявить себя и в таких погодных условиях», — приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.

«Спартак» проведет первый четвертьфинальный кубковый матч против «Локомотива» в Москве 22 февраля в 20:00 по московскому времени.

Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года, но провел лишь 38 минут в одном официальном матче. До декабря нападающий отбывал дисквалификацию по допинговому делу, а после готовился с командой на зимних сборах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-balde-vyskazalsya-o-gotovnosti-forvarda-k-matchu-kubka-rossii-s-lokomotivom-229361/
Кейта Бальде
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Пресняков-старший: «Если Дзюбу выпустят в матче против «Спартака», он будет зуботычины раздавать»
В матчах Кубка России РФС вводит новую должность — медиаменеджера
Пресняков-старший — о кубковом матче «Локомотив» — «Спартак»: «С тревогой ожидаю эту встречу»
Тороп считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России
Мостовой не видит фаворита в предстоящем матче между «Локомотивом» и «Спартаком»: «Будем много борьбы»
Силкин не считает, что «Динамо» может выиграть Кубок России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тороп считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России

Российский футбол возвращается! Live в 16:00