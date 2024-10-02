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Сегодня, 18:49

Агент Денисова: «Даниил готов сожрать Тюкавина»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Денисова, рассказал о готовности своего клиента к матчу против московского «Динамо» в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Настроение у него точно боевое, — начал Маньяков. — Если он на поле выйдет, скучно не будет.

— Он готов сожрать Тюкавина?

— Готов. Готов-готов. На поле разберутся, — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

«Спартак» на выезде сыграет против «Динамо» в среду, 2 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени. Денисов и Тюкавин не попали в стартовые составы своих команд и начнут игру в запасе.

Источник: «РБ Спорт»
Константин Тюкавин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов

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