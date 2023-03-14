Агент Баринова — о неправомерном участии игрока в матче с «Акроном»: «Не знаю, издержка регламента это или несчастный случай»

Агент Дмитрия Баринова Павел Банатин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что железнодорожникам грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в FONBET Кубке России из-за того, что Баринов должен был пропускать встречу из-за дисквалификации, но вышел на поле.

«Был изменен формат Кубка России, регламент был изменен. Этим занимается администрация команды. Баринов готовился к этому матчу и был заряжен. Не знаю, можно ли назвать это издержкой нового формата. В итоге мы все узнаем. Была ли это чья-то издержка, нечастный случай или все это догадки. Есть регламент, а компетентные службы во всем разберутся», — сказал Банатин «СЭ».

Ранее сообщалось, что Баринов получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».