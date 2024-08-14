Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:42

Агент Куэро: «Джастин заслуживает больше игрового времени в «Оренбурге»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро, высказался о дубле футболиста в матче FONBET Кубка России против «Локомотива» (2:3).

«Джастин испытывает разочарование из-за поражения. Голы — это важно, и он рад, что забил дважды, но «Оренбург» уступил. Джастин заслуживает больше игрового времени? Конечно, он готов приносить пользу в каждом матче за «Оренбург», — приводит слова агента Metaratings.ru.

20-летний Куэро присоединился к «Оренбургу» в августе 2023 года. На счету игрока три гола и две результативные передачи в 24 матчах за российский клуб.

Источник: Metaratings.ru
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Обсудить
Читайте также
Интерсекс-боксерша Иман Хелиф подала в суд на Илона Маска и Джоан Роулинг
Итальянка Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиады
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Месть за то, что запрещали избивать женщин. Хелиф подает в суд на Маска, Роулинг и Трампа
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Пари НН»: видео голов матча Кубка России

«Крылья Советов» — «Спартак»: Бейл заменен из-за травмы