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Кубок России

Сегодня, 19:20

Агент Бальде резко — о незабитом пенальти в матче против «Акрона»: «Почему Бальде не забил? Спросите Жиру и Кварацхелию»

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Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» отреагировал на незабитый игроком красно-белых пенальти в матче против «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Почему Бальде не забил в матче со «Спартаком»? Понятия не имею. Спросите Жиру и Кварацхелию, которые тоже вчера промахнулись. Пенальти не пробивают те, кто осмеливается нанести удар», — сказал Пасторелло «СЭ».

«Акрон» выходит в финал Пути регионов FONBET Кубка России и сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

Кейта Бальде
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