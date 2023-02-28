0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:13

Агент Бальде: «Голы за «Спартак» обязательно будут»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Федерико Пастарелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, высказался об отсутствии голов у футболиста в первых двух официальных матчах 2023 года.

«Нет, отсутствие голов не огорчает Кейта, голы за «Спартак» обязательно у Бальде будут. Самое главное не его голы, а чтобы «Спартак» добивался успеха», — цитирует Пасторелло Metaratings.ru.

В 2023 году Бальде принял участие в двух матчах за «Спартак». В первой четвертьфинальной игре FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0) он провел на поле 16 минут, в ответной встрече с железнодорожниками (4:2) — 3 минуты. В этих матчах форвард не отличился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-balde-goly-za-spartak-u-keita-obyazatelno-budut-231479/
Кейта Бальде
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — ЦСКА: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Камоцци — о выступлении «Спартака»: «Надеюсь, все продолжится в том же духе и команда поборется за чемпионство»
Хусаинов считает, что в ворота «Спартака» ошибочно не назначили пенальти
«Доверил бы третий пенальти Джикии, а не Промесу!» Абаскаль и Галактионов — о победе «Спартака» и судействе
Жуков заявил, что такой «Спартак» может и будет бороться за чемпионство
Пименов считает, что пенальти на Миранчуке был
Алаев усомнился в решении судьи при втором голе «Спартака» в игре с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хусаинов считает, что в ворота «Спартака» ошибочно не назначили пенальти

Камоцци — о выступлении «Спартака»: «Надеюсь, все продолжится в том же духе и команда поборется за чемпионство»