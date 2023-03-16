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Кубок России

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Агент Клаудиньо считает, что Кукуляк верно не назначил пенальти на Тюкавине: «Он даже не контролировал мяч»

Агент Клаудиньо считает, что Кукуляк верно не назначил пенальти на Тюкавине
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче FONBET Кубка России против «Динамо» (1:1, — 4:5 по пенальти).

«Это не был пенальти. Клаудиньо не касался Тюкавина. Он убрал ногу. Я не увидел ничего там.
Тюкавин даже не контролировал мяч. Клаудиньо не выходит на мяч, чтобы выбить его. Тем не менее, он идет в мяч подошвой ноги. Он сгибает ногу, когда теряет контроль над мячом. Думаю, судья принял правильное решение, не назначив пенальти. Не было никакого удара. Если и был, то недостаточный, чтобы упасть», — сказал Гарсия «СЭ».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).

Клаудиньо
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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