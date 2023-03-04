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Кубок России

Сегодня, 11:07

Агент Лахтер призвал не судить Дзюбу по первым матчам за «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Деннис Лахтер призвал не судить нападающего Артема Дзюбу по первым матчам за «Локомотив».

«Я испытываю уважение к Дзюбе, как к футболисту. Прямо сейчас закапывать льва будет некрасиво. Но по второму матчу со «Спартаком» его на поле не было. Куча проигранной борьбы. Характерный момент — когда он проиграл два единоборства подряд, если не ошибаюсь, Мартинсу, который на две головы его ниже. Другие игроки «Локо» его вообще «не кормят», ему оставалось только руками разводить. Пока беда», — приводит слова Лахтера «РБ Спорт».

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dennis-lahter-dzyuba-pryamo-sejchas-zakapy-vat-l-va-budet-nekrasivo/
Артем Дзюба
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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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