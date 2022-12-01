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Сегодня, 17:24

Агент Малкома назвал несправедливым решение о дисквалификации бразильца на 6 матчей

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать футболиста на шесть матчей Кубка России.

«Я считаю, что решение дисквалифицировать Малкома на 6 матчей несправедливо. Шесть матчей — крайне много! Хорошо, что «Зенит» это оспорит», — сказал Луис «СЭ».

В четверг, 1 декабря КДК РФС дисквалифицировал Малкома, еще двоих футболистов «Зенита» Родргигао и Вильмара Барриоса, а также троих игроков «Спартака» — Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона — на 6 матчей Кубка России за драку во время матча турнира между этими командами.

«Зенит» намерен оспорить решение о дисквалификации своих футболистов.

Малком Филипе (Малком)
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Уэльс
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25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
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И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
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3 Мексика Мексика 3 2-3 4
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19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
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22:00
Саудовская Аравия
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И М О
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3 Тунис Тунис 3 1-1 4
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22.11
16:00
Дания
Тунис
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22.11
22:00
Франция
Австралия
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26.11
13:00
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Австралия
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26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
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Германия
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23.11
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Испания
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Япония
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27.11
22:00
Испания
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01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
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И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
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Бельгия
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Хорватия
Канада
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Хорватия
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Канада
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28.11
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П 50
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П 53
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18:00
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13.12
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П 58
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П 61
-
:
-
П 62
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Пр 62
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П 51
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П 55
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04.12
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04.12 18:00
Франция
04.12
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Англия
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2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.10 X 3.30 П2 2.45
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 12.0 X 5.70 П2 1.29
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.90 X 4.80 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 20.0 X 12.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.10 X 4.20 П2 1.84
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.65 X 3.50 П2 2.75
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«Зенит» оспорит решение КДК о дисквалификации Барриоса, Малкома и Родригао в Кубке России

Экс-арбитр ФИФА Скомина назвал справедливой дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку