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Сегодня, 16:46

Агент Майсторовича: «Милан счастлив, для него все складывается идеально в «Динамо»

Алина Савинова
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Александар Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал, как футболист отреагировал на попадание в стартовый состав бело-голубых на полуфинальный матч Пути Регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (0:0, пенальти — 1:4).

«Что касается выхода в стартовом составе, Милан счастлив, для него все складывается идеально, на следующем игровом отрезке он будет отдавать все больше и больше сил. Хочу также отметить, что Йоканович — отличный тренер и хороший человек. На самом деле «Динамо» в последних матчах играло хорошо, просто не хватало немного удачи. Надеюсь, дальше все будет лучше и они выиграют еще много матчей», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Майсторович провел четыре матча в составе московского клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тыс. евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-milan-schastliv-chto-poluchil-mesto-v-startovom-sostave/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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