Агент Мендеса заявил, что футболист сделает тату в честь победы в FONBET Кубке России

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса заявил, что чилиец сдержит обещание и сделает тату в честь победы в FONBET Кубке России по футболу.

«Виктор счастлив, он знал, что команда очень давно не побеждала в национальном Кубке и хотел войти в историю. Почему не вышел в старте? Это решение тренерского штаба, но главное, что Мендес все равно сыграл и принес пользу. Я его поздравил, думаю, в скором времени вы увидите у него тату, посвященное трофею ЦСКА. Для него же сезон пока не закончен, сейчас он поедет в расположение сборной Чили», — приводит слова Флуха Metaratings.ru.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).