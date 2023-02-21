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Кубок России

Сегодня, 11:33

Агент Изидора оценил вероятность участия игрока в матче «Локомотив» — «Спартак»

Руслан Минаев
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Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал вероятность участия игрока в матче со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«У нас по-прежнему нет конкретики относительно восстановления Вилсона. Не знаю, сыграет ли он против «Спартака». К этому моменту все еще может поменяться», — цитирует Лакруа Sport24.

Первый матч между железнодорожниками и красно-белыми пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Источник: Sport24
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вильсон Изидор
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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