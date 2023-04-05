Агент Бальде: «Кейта всегда ждет своего шанса. Я счастлив за «Спартак» и за него»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде поделился мнением об игре своего клиента в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Урала» (1:2).

Сенегалец впервые вышел в стартовом составе красно-белых и забил первый гол за команду в официальных встречах.

«Бальде — настоящий воин, он всегда ждет своего шанса. Я очень счастлив за него и за «Спартак». Вчера Кейта был в огне», — приводит «РБ Спорт» слова Пасторелло.

Кейта Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года. С сентября по декабрь 28-летний сенегалец был дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за «Кальяри».