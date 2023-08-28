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Кубок России

Сегодня, 14:18

Агент назвал маловероятным участие защитника «Зенита» Чистякова в матче против «Балтики»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал «СЭ» о ходе восстановления футболиста.

«Несколько упражнений Дмитрий делает в общей группе, а потом продолжает заниматься по индивидуальной программе. Думаю, что участие Чистякова в матче против «Балтики» маловероятно», — сказал Талаев «СЭ».

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил пять последних матчей «Зенита».

«Зенит» после 2 туров группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России занимает 2-е место в квартете C, набрав 6 очков. 30 августа сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Балтики».

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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