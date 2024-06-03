Агент Радмановаца объяснил, почему игрок показал неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»

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Агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» Николы Радмановаца, рассказал, почему его клиент демонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России.
Ранее появилось видео, на которое попал момент, где 27-летний серб несколько раз показал неприличный жест в сторону празднующих игроков «Зенита» во время церемонии награждения.
«Это была шутка, Никола просто шутил со Страхиней Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Он показал палец только Эраковичу, и еще раз — в шутку. Радмановац не адресовал этот жест «Зениту», он относится к этому клубу с уважением, как и ко всем клубам в России», — цитирует Минича «РБ Спорт».
Радмановац выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за калининградцев 30 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.