Агент Радмановаца объяснил, почему игрок показал неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»

Агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» Николы Радмановаца, рассказал, почему его клиент демонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России.

Ранее появилось видео, на которое попал момент, где 27-летний серб несколько раз показал неприличный жест в сторону празднующих игроков «Зенита» во время церемонии награждения.

«Это была шутка, Никола просто шутил со Страхиней Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Он показал палец только Эраковичу, и еще раз — в шутку. Радмановац не адресовал этот жест «Зениту», он относится к этому клубу с уважением, как и ко всем клубам в России», — цитирует Минича «РБ Спорт».

Радмановац выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за калининградцев 30 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.