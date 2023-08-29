Агент Тюкавина объяснил, почему нападающий не сыграет со «Спартаком» в Кубке России

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил причину отсутствия игрока в заявке на матч группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака».

«Константину дали отдохнуть, с «Ростовом» Тюкавин сыграет», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее «Динамо» в официальном Telegram-канале сообщило, что Тюкавин и Бальбуэна пропускают игру по решению тренерского штаба.

Матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 августа на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 мск.