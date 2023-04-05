Агент Тюкавина: «Костя расстроен, в матче с «Акроном» мог забить»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, в каком состоянии футболист пребывает после вылета команды из FONBET Кубка России.

«Конечно, Костя расстроен, вчера мог забить. Моменты есть, уже хорошо. Пусть и дальше работает. У команды вчера был очередной неудачный матч, так бывает. Что-то у Йокановича не получается здесь», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

«Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.