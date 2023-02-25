Агент Вендела сожалеет, что в игрока кинули похожий на банан предмет во время игры «Зенита»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, в комментарии для «СЭ» высказался об эпизоде с кинутым в бразильца предметом после замены в матче FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0.)

«Какие мысли по инциденту с бананом? К сожалению, есть вещи, которые до сих пор продолжают происходить в современном футболе. Я еще не успел связаться с Венделом. Давайте подождем позиции «Зенита» по этому поводу», — сказал Барбьери «СЭ».

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.