Агент Вендела надеется, что инцидент с брошенным бананом не повлияет на пребывание футболиста в России

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро ответил на вопрос «СЭ», может ли инцидент с брошенным в игрока бананом повлиять на пребывание футболиста в России.

«Это ужасный поступок. Надеюсь, это не повлияет на пребывание Вендела в России, в частности, в «Зените». К сожалению, это тупость некоторых идиотов, которые были на трибунах. Вендел выше этого», — сказал Рибейро «СЭ».

На 90+1-й минуте матча FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0), когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.