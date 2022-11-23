Агент защитника «Спартака» Чернова рассказал о его состоянии

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Вадим Шпинев рассказал, как чувствует себя его клиент.

Футболист был травмирован в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2). Он отметился голом на 56-й минуте, но на 66-й был заменен на Георгия Джикию.

«До пятницы включительно Никита пройдёт обследование. После этого медицинский штаб доложит главному тренеру о положении дел, и тот будет принимать решение», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Матч 6-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября.