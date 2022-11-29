Агент защитника «Спартака» Чернова: «У игрока серьезных мышечных повреждений нет»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Вадим Шпинев рассказал о самочувствии футболиста.

«У Никиты Чернова в целом все в порядке, серьезных мышечных повреждений не обнаружено, спазм, микронадрыв. Сейчас пауза, восстановление и отпуск», — цитирует Metaratings Шпинева.

Футболист был травмирован в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2). Он отметился голом на 56-й минуте, но на 66-й был заменен на Георгия Джикию.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России.