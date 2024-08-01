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Сегодня, 13:52

Агкацев доволен игрой «Краснодара» в матче Кубка России с ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 1-1-го группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хороший матч для всей команды. В принципе, мы играли в свой футбол, который привыкли видеть наши болельщики, и результат получился закономерным», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

«Краснодар» с 3 набранными очками занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Кубка России. ЦСКА находится на 3-й строчке. Их соперниками по групее также являются «Ахмат» и «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
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