Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 06:42

Агкацев: «Перед серией пенальти Сафонов мне помогал вспоминать, кто из игроков ЦСКА куда бьет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что Матвей Сафонов помогал ему перед серией пенальти в суперфинале FONBET Кубка России с ЦСКА.

«О том, что буду играть в Суперфинале, узнал в начале недельного цикла подготовки к матчу, то есть почти за неделю до встречи с ЦСКА. Так что внутри команды в этом плане не было никакой интриги. Тренерский штаб заранее определился, и мы спокойно готовились. До этого тоже не особо задумывался над этим. Просто ждал решения тренера. Когда узнал, что буду играть, конечно, обрадовался. Но хочу сказать, что Матвей помогал мне готовиться к этой игре. Мы вместе готовились. И у нас хорошие взаимоотношения.

Перед серией пенальти он мне помогал вспоминать, кто из игроков ЦСКА куда бьет. Два человека пробили не по моему сценарию — Чалов и Заболотный», — цитируют «Известия» Агкацева.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://iz.ru/1527751/aleksei-fomin/v-serii-penalti-ne-po-moemu-stcenariiu-bili-tolko-chalov-i-zabolotnyi
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Станислав Агкацев
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: ЦСКА выиграл трофей в суперфинале с «Краснодаром»
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА после победы в FONBET Кубке России
Каманцев считает неплохим средний уровень судейства в РПЛ
Каманцев назвал великолепной работу Безбородова в финале FONBET Кубка России
Радченко: «Наверняка у руководства ЦСКА были сомнения, приглашать ли Федотова, но их риск оправдался»
Первый тренер Чалова: «Думаю, есть вероятность, что Федор вновь заиграет в Европе»
Зарема: «В «Краснодар» только пришло осознание, что на свете есть тренеры, помимо Шалимова, Кононова и Мусаева»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко: «Главный фактор победы ЦСКА в финале Кубка — Акинфеев. На фоне него Агкацев грустно смотрелся»