Агкацев — о финальном матче против ЦСКА Акинфеева: «От этого шли мурашки»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфеева.

— В финале ты играл против Акинфеева. Как эмоции?

— Акинфеев — легенда! Когда я был ребенком, он уже был в ЦСКА и сборной России. Поэтому, конечно, мне было приятно, что я дошел до такого уровня — играю в финале, против меня Игорь Акинфеев... От этого шли мурашки. Но старался об этом не думать.

— У Игоря очень хорошая статистика побед в сериях пенальти. Что-то можешь у него подметить?

— Во-первых, у него есть стабильность. Он четко держит уровень 20 лет. Во-вторых, он спокойный — ни разу не видел, чтобы какая-то ситуация вывела его из себя. Ну и потом, когда я остыл после финала, анализировал — у Игоря все же колоссальный опыт в сериях, это сказывается. Потому что я, к примеру, когда пенальти затянулись, начал нервничать — надо отбить, срочно отбить. Начал думать об этом. Надо было быть спокойнее.