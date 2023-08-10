«Балтика» в гостях обыграла «Ахмат», одержав вторую подряд победу в FONBET Кубке России

«Балтика» одержала победу над «Ахматом» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

На 44-й минуте калининградцы открыли счет благодаря автоголу защитника грозненцев Андрея Семенова. На 62-й минуте преимущество команды Сергея Игнашевича удвоил Дмитрий Барков.

«Балтика» одержала вторую победу в турнире и с 6 очками вышла на первое место в группе C. «Ахмат», не набравший очков, замыкает квартет.

В следующем туре «Ахмат» на своем поле примет «Крылья Советов», а калининградцы дома сыграют с «Зенитом». Обе встречи пройдут 30 августа.