10 августа, в Грозном, «Ахмат» сыграет с «Балтикой» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Ахмат» — «Балтика».

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции — 19.45. Также за матчами Кубка России сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

В 1-м туре Кубка страны грозненская команда в гостях проиграла петербургскому «Зениту». Игра завершилась со счетом — 0:2.

В предыдущем туре данного турнира калининградцы на чужом поле не смогли обыграть «Крылья Советов» — 2:3.