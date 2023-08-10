«Ахмат» — «Балтика»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Ахмат» и «Балтика» опубликовали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Волков, Уциев, Быстров, Камилов, Диванович, Харин, Бериша, Ковачев, Ильин.

Запасные: Опарин, Ташаев, Мацуев, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Конате.

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Дудиев, Ламейра, Галоян, Аванесян, Лазарев, Энрикес, Мусаев, Барков.

Запасные: Бориско, Жеймо, Пуцков, Жиров, Маляров, Фернандес, Валиахметов, Радмановац, Пряхин, Казаев, Кузьмин, Гузина.

Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.