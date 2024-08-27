«Ахмат» сыграет с ЦСКА в матче группы С пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Ахмат» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Грозненский клуб набрал 3 очка и занимает второе место в группе С. Армейцы с 2 баллами идут на третьей строчке квартета.

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