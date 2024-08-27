«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Ахмат» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Гандри, Шатара, Уциев, Тодорович, Камилов, Швец, Мауро Луна, Кардосо, Садулаев.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового матча между грозненской командой и армейцами.