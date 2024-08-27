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Сегодня, 12:55

«Ахмат» — ЦСКА: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России

«Ахмат» и ЦСКА встретятся в 3-м туре группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ахмат» и ЦСКА встретятся в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, начало матча — в 17:15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
27 авг, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.В прямом эфире встречу по подписке покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, также будет доступна на сайте телеканала на платной основе.

На групповом этапе «Ахмат» победил «Пари Нижний Новгород» (4:1) и проиграл «Краснодару» (0:1). ЦСКА с тем же счетом уступил краснодарцам и обыграл нижегородцев (1:1 в основное время, 4:2 в серии пенальти). В шести турах РПЛ «Ахмат» набрал 4 очка, а ЦСКА — 10.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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