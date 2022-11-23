«Ахмат» — «Динамо»: Кутицкий отыграл один мяч гостей

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий отметился голом в матче группового этапа Кубка России с «Ахматом» (1:2, второй тайм).

Футболист забил на 57-й минуте. Ранее у грозненцев в первом тайме отличились Мохамед Конате и Лечи Садулаев.