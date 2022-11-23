Судейство
23 ноября, 18:42
В матче 5-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Динамо» (2:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не назначил два 11-метровых удара в пользу грозненской команды и не удалил с поля динамовца Сабу Сазонова.
На 70-й минуте судья не увидел, что Дмитрий Скопинцев нарушил правила в борьбе с Евгением Хариным. Ответственность с Левниковым должен разделить его ассистент Егор Болховитин, который не помог арбитру.
На 90-й минуте Саба Сазонов с фолом остановил Александра Трошечкина и ошибочно избежал наказания 11-метровым ударом и вторым предупреждением, за которым должно было последовать удаление.
Игра в Грозном проходила без использования видеоарбитров. Поэтому ошибки не были исправлены.
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