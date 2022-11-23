«Ахмат» — «Динамо»: Садулаев удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев забил гол в матче группового турнира Кубка России против московского «Динамо» (2:0, первый тайм).

Хавбек на 42-й минуте успешно реализовал пенальти, пробив в левый нижний угол.

Счет был открыт на 17-й минуте форвардом грозненцев Мохамедом Конате.