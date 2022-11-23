23 ноября, 16:46
Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев забил гол в матче группового турнира Кубка России против московского «Динамо» (2:0, первый тайм).
Хавбек на 42-й минуте успешно реализовал пенальти, пробив в левый нижний угол.
Счет был открыт на 17-й минуте форвардом грозненцев Мохамедом Конате.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования