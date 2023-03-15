«Ахмат» — «Краснодар»: Сперцян и Олусегун в стартовом составе. Кордоба и Кади остались в запасе

«Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы на первый матч четвертьфинала Пути Регионов FONBET Кубка России. Начало встречи в 15.00 по московскому времени. «Ахмат»: Шелия, Нижич, Шатара, Тодорович, Харин, Швец, Тимофеев, Диванович, Олейников, Бериша, Ильин. Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Быстров, Уциев, Карпапузов, Камилов, Трошечкин, Черняк, Мацуев, Агаларов. «Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Литвинов, Волков, Сперцян, Баньяц, Кривцов, Мозес, Олусегун, Ахметов. Запасные: Агкацев, Штепа, Сорокин, Рамирес, Кайо, Пивоваров, Черников, Батчи, Кади, Кордоба.