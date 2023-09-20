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Кубок России

Сегодня, 16:27

«Ахмат» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Челикович, Быстров, Гбамбле, Камилов, Харин, Олейкниов, Швец, Ковачев, Конате.

Запасные: Ташаев, Шелия, Араужо, Ахмедов, Богосавац, Волков, Тодорович, Камило, Бериша, Мацуев, Агаларов, Ильин.

«Зенит»: Васютин,Круговой, Эракович, Алип, Ренан, Сутормин, Коваленко, Ерохин, Ду Кейрос, Васильев, Сергеев.

Запасные: Адамов, Кержаков, Фернандес, Чистяков, Москаленчик, Черный, Сантос, Клаудиньо, Мантуан, Саусь, Изидор, Кассьера.

Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 17:15 по московскому времени.

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Кубок России. Группа C
20 сент, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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