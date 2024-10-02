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Сегодня, 20:00

«Ахмат» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ахмат» сыграет с «Краснодаром» в Кубке России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 5-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России «Ахмат» — «Краснодар» пройдет в среду, 2 октября, на «Ахмат Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 21.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Ахмат» — «Краснодар» покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за важными событиями игры «Ахмат» — «Краснодар» можно в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
02 окт, 21:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

Грозненцы с 6 очками после 4 игр занимают 3-е место в группе С, «Краснодар» с 9 очками идет вторым (у ЦСКА — 11 очков и на матч больше).

ФК Ахмат
ФК Краснодар

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