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Сегодня, 20:20

«Ахмат» — «Краснодар»: Уткин, Гонсалес и Смолов выйдут в стартовых составах

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«Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Встреча пройдет в Грозном и начнется в 21:15 по московскому времени.

«Ахмат»: Опарин, Гандри, Диванович, Ибишев, Камилов, Ковачев, Ловат, Лима, Талал, Уткин, Швец.

«Краснодар»: Дюпин, Кастаньо, Кайо, Арутюнян, Гонсалес, Кобнан, Козлов, Кривцов, Оласа, Олусегун, Смолов.

Перед началом матча грозненцы идут на третьем месте в квартете С, набрав шесть очков. «Быки» занимают вторую строчку, имея в активе девять баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
02 окт, 21:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

Футбол
ФК Ахмат
ФК Краснодар

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