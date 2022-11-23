«Ахмат» — «Динамо»: Конате вывел гостей вперед

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отметился голом в матче Кубка России с «Динамо» (1:0, первый тайм).

Футболист забил на 17-й минуте.

На данный момент грозненцы возглавляют группу С, москвичи идут на третьем месте.