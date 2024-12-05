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Сегодня, 14:50

«Ахмат» оштрафован за скандирование болельщиками ненормативной лексики во время матча с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матчей FONBET Кубка России.

«Болельщики «Ахмата» скандировали ненормативную лексику во время матча с «Зенитом». Клуб штрафован на 20 тысяч рублей.

В матче «Локомотив» — «Динамо» была ненормативная лексика на нижнем ярусе в третьем секторе от хозяев. Итог: запретить «Локомотиву» допускать зрителей на нижний ярусе в третьем секторе на один матч Кубка России и штраф в размере 20 тысяч. При этом, на остальные секторы до сих пор распространяется условное наказание.

Оштрафовать Марцела Личку на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц.

Кубок России
ФК Ахмат
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
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Ростов
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13.08
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Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
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Оренбург
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28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
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31.07
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
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Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
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21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
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ЦСКА
Ахмат
1 : 0
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Краснодар
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И М О
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30.07
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Рубин
Акрон
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Зенит
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Рубин
Зенит
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15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
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П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
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Зенит
Рубин
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16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
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Зенит
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22.10
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Спартак
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0
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
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1
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0
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0
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Ростов
Химки
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1
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ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
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0
1
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Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
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15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
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Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
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0
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Оренбург
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Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
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5
1
28.08 19:30
Локомотив
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0
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Акрон
Факел
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0
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Ростов
Оренбург
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П
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