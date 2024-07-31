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31 июля, 22:54

«Ахмат» разгромил «Пари НН» в Кубке России благодаря дублю Бериши

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
«Ахмат» разгромил «Пари НН» в Кубке России.
Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» дома разгромил «Пари НН» в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 4:1.

У хозяев дубль сделал Бернард Бериша, еще по голу забили Гамид Агаларов (пенальти) и Антон Швец. Единственный мяч гостей на счету Кирилла Гоцука.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Ахмат» — «Пари НН»: видео голов матча Кубка России

«Пари НН» потерпел третье поражение на старте сезона: в РПЛ команда Саши Илича проиграла «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3).

В следующем туре группы C Кубка России грозненцы 15 августа сыграют в гостях с «Краснодаром», а нижегородцы днем ранее встретятся в Москве с ЦСКА.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
31 июл, 21:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
4:1
Пари Нижний Новгород

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
2
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