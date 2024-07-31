«Ахмат» разгромил «Пари НН» в Кубке России благодаря дублю Бериши

«Ахмат» дома разгромил «Пари НН» в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 4:1.

У хозяев дубль сделал Бернард Бериша, еще по голу забили Гамид Агаларов (пенальти) и Антон Швец. Единственный мяч гостей на счету Кирилла Гоцука.

«Пари НН» потерпел третье поражение на старте сезона: в РПЛ команда Саши Илича проиграла «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3).

В следующем туре группы C Кубка России грозненцы 15 августа сыграют в гостях с «Краснодаром», а нижегородцы днем ранее встретятся в Москве с ЦСКА.