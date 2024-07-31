«Ахмат» сыграет с «Пари НН» в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке матчей игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Пари НН» можно в матч центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Календарь в актуальном виде и результаты доступны в разделе лиги на нашем сайте.

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