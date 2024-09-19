«Ахмат» и «Пари Нижний Новгород» сыграют в матче FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» доступны в матч-центре нашего сайта.

В первой встрече соперников в группе Кубка России в июле грозненцы одержали победу со счетом 4:1. В трех турах «Ахмат» набрал 3 очка, а «Пари НН» — 1.