Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

24 ноября, 16:09

«Ахмат» пожелал здоровья нападающему «Динамо» Грулеву

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев успешно перенес операцию после перелома левой ключицы.

«Ахмат», в матче с которым игрок получил травму, пожелал футболисту скорейшего выздоровления.

«Желаем скорейшего выздоровления игроку московского «Динамо» Вячеславу Грулеву, перенесшему операцию в связи с переломом левой ключицы», — говорится в заявлении клуба в социальных сетях.

23-летний россиянин получил повреждение в выездном матче 5-го тура групповой стадии Кубка России против «Ахмата» (1:2), который проходил в Грозном. Ночью футболист прилетел в Москву, после чего его прооперировали в одной из столичных клиник.

Вячеслав Грулев
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Камоцци считает, что для «Зенита» матч против «Спартака» будет решающим в Кубке России
Кубок России, 5-й тур: четыре пенальти не назначены, не удалены два игрока
Полузащитник «Крыльев» Ежов: «Мы хотим выйти из группы Кубка России с первого места»
Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»
Песьяков — о травме: «Восстановление идет с опережением»
Динияр Билялетдинов: «Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Зырянов — о работе советником гендиректора «Зенита»: «Свадебный генерал. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!»
Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»
Нобоа поддержал возможное назначение Бердыева главным тренером «Сочи»
Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча
Бюро исполкома включило семь судей в список ВАР на матчи РПЛ
Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кутепов — о серии пенальти против «Сочи»: «Видимо, защитники лучше всех бьют»

Динияр Билялетдинов: «Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии»