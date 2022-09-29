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Кубок России

29 сентября, 14:15

«Ахмат» — «Ростов»: Уткин выйдет в стартовом составе, Комличенко и Полоз остались в запасе

Иван Торопцев
Корреспондент

«Ахмат» и «Ростов» объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Изначально в стартовом составе «Ахмата» должен был выйти защитник Юрий Журавлев, но он получил мышечную травму во время разминки. Вместо него с первых минут появится Марат Быстров.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Швец, Богосавац, Уциев, Камилов, Тимофеев, Фольмер, Бериша, Трошечкин, Агаларов.

Запасные: Опарин, Ташаев, Ибишев, Садулаев, Олейников, Иналкаев, Карапузов, Конате, Альсултанов, Кадыров А.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Мухин, Лангович, Сильянов, Миронов, Уткин, Мельников, Тугарев, Голенков.

Запасные: Цулая, Чернов, Осипенко, Поярков, Мелехин, Глебов, Байрамян, Щетинин, Нтумба, Комличенко, Полоз.

Матч «Ахмат» — «Ростов» состоится в четверг, 29 сентября, в Грозном и начнется в 15.00 по московскому времени.

Кубок России. Группа C
29 сент, 15:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:1
Ростов

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Ростов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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