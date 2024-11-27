«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

«Зенит» на выезде победил «Ахмат» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 15-й минуте открыл форвард сине-бело-голубых Лусиано Гонду. На 72-й минуте преимущество гостей удвоил Артур.

Единственный мяч хозяев в концовке забил Максим Самородов.

«Зенит» разгромил грозненцев по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России. «Ахмат» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.