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Сегодня, 20:07

«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ахмат» — «Зенит».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде победил «Ахмат» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 15-й минуте открыл форвард сине-бело-голубых Лусиано Гонду. На 72-й минуте преимущество гостей удвоил Артур.

Единственный мяч хозяев в концовке забил Максим Самородов.

«Зенит» разгромил грозненцев по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России. «Ахмат» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 18:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Зенит

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